Advertisements

ميدو: الإسماعيلي يملك لاعبين دون المستوى وهذه رسالتي للجمهور

الخميس 11/مارس/2021 - 05:35 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
أمل الحلفاوي
Advertisements

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الإسماعيلي يمتلك عدد من اللاعبين لا يستحقون التواجد بالنادي، موجهًا رسالة إلى جماهير الفريق.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مدرب الإسماعيلي درس وحضر لمباراة الأهلي بشكل جيد، ولا يجب أن يطالب جمهور الإسماعيلي أكثر من ذلك، لأنه يعمل بالإمكانيات واللاعبين المتاحين له".

وتابع، " الإسماعيلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين أقل بكثير من إسم النادي، ولا يصلحون للتواجد به".

واستكمل، "خروج محمد مجدي حارس مرمى الاسماعيلي من مرماه بدون أي سبب تسبب في ركلة جزاء بلا داعي على فريقه أمام الأهلي".

جدير بالذكر أن الأهلي فاز أمام الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميدو رياضة الاسماعيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 20 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

فاروق حسني: الدولة في عهد مبارك كانت حنينة على الإخوان والسلفيين (فيديو)

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين