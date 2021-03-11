ميدو: الإسماعيلي يملك لاعبين دون المستوى وهذه رسالتي للجمهور





أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الإسماعيلي يمتلك عدد من اللاعبين لا يستحقون التواجد بالنادي، موجهًا رسالة إلى جماهير الفريق.





وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مدرب الإسماعيلي درس وحضر لمباراة الأهلي بشكل جيد، ولا يجب أن يطالب جمهور الإسماعيلي أكثر من ذلك، لأنه يعمل بالإمكانيات واللاعبين المتاحين له".





وتابع، " الإسماعيلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين أقل بكثير من إسم النادي، ولا يصلحون للتواجد به".





واستكمل، "خروج محمد مجدي حارس مرمى الاسماعيلي من مرماه بدون أي سبب تسبب في ركلة جزاء بلا داعي على فريقه أمام الأهلي".





جدير بالذكر أن الأهلي فاز أمام الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.



