ميدو: الإصرار على الشحات رغم ضعف مستواه لغز كبير





أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن إصرار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بحسين الشحات أساسيًا رغم ضعف مستواه مؤخرًا لغز كبير.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "إصرار موسيماني على الدفع بحسين الشحات بشكل أساسي لغز بالنسبة لي، خاصة بعد استمرار التراجع الكبير في مستواه".





وأشار ميدو إلى أن الأهلي تمكن من الفوز على الاسماعيلي بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، بأقل مجهود.





جدير بالذكر أن الشحات سيغيب عن مواجهة الأهلي المقبلة في كأس مصر، بعد تلقيه الانذار الثالث خلال مواجهة الأحمر أمام الإسماعيلي.



