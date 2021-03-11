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ميدو يهاجم إدارة الزمالك بسبب باتشيكو

الخميس 11/مارس/2021 - 06:02 ص
باتشيكو
باتشيكو
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعرض للظلم، مهاجمًا إدارة الأبيض.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كنت أعلم قرار رحيل باتشيكو وتفاوض الزمالك مع كارتيرون قبل 6 أيام، ولكني لم أعلن عنها حفاظا على الزمالك واحتراماً لباتشيكو".

وتابع، "جايمي باتشيكو اتظلم في وسط الأحداث التي حدث في الزمالك خلال الفترة الأخيرة".

واستكمل، "كيف يتم الإعلان في كل وسائل الإعلام عن تفاوض الزمالك مع كارتيرون قبل يوم واحد فقط من مباراة هامة ببطولة الدوري والفريق مطالب بها بالفوز؟".

واضاف، "كيف تطلب من باتشيكو العمل وتحفيز اللاعبين خلال مباراة اليوم، وهو داخل المباراة يعلم أنه سيرحل، لا أفهم حتى الآن مصلحة من أخرج أخبار تفاوض الزمالك مع كارتيرون في هذا التوقيت".

واسترسل، "هناك سؤالين للجنة المسئولة عن إدارة الزمالك، لماذا تم التعاقد مع بدائل مصطفى محمد بدون استشارة خبراء كرة القدم"؟".

وأكمل، "ولماذا تم تسريب خبر التفاوض مع كارتيرون قبل 48 ساعة من مباراة هامة للفريق بالدوري الممتاز؟، أتمنى الرد على جمهور الزمالك".

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