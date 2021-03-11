خطوة كرويف تقربه من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن جوردي كرويف طلب الرحيل عن نادي شينزين الصيني، من أجل الانضمام للهيكل الإداري لبرشلونة، تحت قيادة خوان لابورتا الرئيس الجديد.





وفاز لابورتا برئاسة برشلونة، قبل أيام قليلة، بعد أن تفوق على خصميه فيكتور فونت وتوني فريكشا، وذلك خلفًا للمقال جوسيب ماريا بارتوميو.





وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن لابورتا قام بالحديث مع كرويف من أجل الانضمام لمنظومة العمل ببرشلونة.





وتابعت الصحيفة، أن كرويف يرتبط بعقد لمدة عام مع شيزين الصيني، ويرغب في إنهاء ارتباطه بالنادي الصيني بصورة ودية.





يذكر أن بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى، إمكانية تعيين كرويف مديرا رياضيا لبرشلونة خلال الفترة المقبلة.



