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شاهد.. سمية الخشاب تثير الجدل بوصلة رقص على "أنتي معلمة"

الخميس 11/مارس/2021 - 05:36 ص
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة سمية الخشاب، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية الإستورى.

وظهرت في الفيديو وهي ترقص على أحد الأغاني وتفاعل المتابعين على الفيديو بشكل كبير.

وتشارك سمية فى تصوير مسلسل "موسى" المقرر عرضه فى رمضان للفنان محمد رمضان وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.

وكانت أسرة المسلسل  قد انتهت من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين فى البطولة.

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