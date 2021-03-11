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نجم الزمالك السابق يفتح النار على الإدارة: الوضع كارثي

الخميس 11/مارس/2021 - 06:31 ص
الزمالك
الزمالك
أحمد عصام
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أكد أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، أن الوضع داخل الفريق الآن كارثي خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب تذبذب القرارات مؤخرا.

وقال أيمن في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إن مروان حمدي لا يملك خبرات اللعب الإفريقي والجزيري لا يشارك مع الفريق سوى في الدوري فقط.

وأضاف، أنه لا يعلم سبب رحيله عن قطاع الناشئين بالزمالك خلال الفترة الماضية.

وأردف، أن أزمته بقطاع الناشئين كانت قبل رحيله بشهرين ولن تؤثر عليه نهائيا.

وأتم، أنه يشفق على شقيقه أمير عبد العزيز حال توليه المسئولية مع كارتيرون بالزمالك.

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