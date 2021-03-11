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"صاحب الشخصية القوية".. ميلان يخطط لتمديد عقده نجمه

الخميس 11/مارس/2021 - 07:02 ص
فرانك كيسي
فرانك كيسي
أمل الحلفاوي
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تبحث إدارة نادي ميلان الإيطالي، إمكانية تجديد عقد الدولي الإيفواري فرانك كيسي، وذلك بعد ظهوره بشكل مميز خلال الموسم الحالي مع الروسونيري.

إدارة ميلان ترغب في تجديد عقد فرانك كيسي، ليس لأدائه المميز فقط، ولكن لدوره القيادي في غرفة ملابس الروسونيري أيضًا، في غياب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وتسعى إدارة ميلان إلى تجديد عقد فرانك كيسي، لمدة 4 سنوات مقبلة، لينتهي في عام 2026، مع رفع راتبه إلى 3 مليون يورو، بعد أن كان يتقاضى 2.2 مليون يورو.

جدير بالذكر أن فرانك كيسي، لعب مع ميلان في الدوري الإيطالي، 25 مباراة، أحرز خلالهم 9 أهداف، وصنع 3 أهداف، وخاض 6 مباريات بالدوري الأوروبي وأحرز هدفًا وحيدًا.

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