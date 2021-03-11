أسامه نبيه عن أزمة تواجد الفنانين في معسكر منتخب مصر: هذا تقليد أوروبي

برر أسامه نبيه مساعد هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم السابق، ما حدث في معسكر منتخب مصر بكأس العالم روسيا 2018، بدخول أسر اللاعبين وبعض الفنانين.





وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار ، "دخول أسر اللاعبين وبعض الفنانين للاعبي المنتخب قبل كأس العالم روسيا 2018، كان تقليد أوروبي ولم نتعامل معه بشكل جيد".





واستكمل، "خلال إقامة المنتخب في جروزني قبل كأس العالم لم نشاهد أي شخص عربي، وحضور الفنانين وأسر اللاعبين لم يتجاوز ساعتين".





واضاف، "زد مشروع كبير جدا، وإدارة محترفة تدعمني بشكل دائم ولا تمثل أي ضغط، لكني أتمنى تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، هو يفتقد للانسجام بسبب تكوين الفريق بشكل سريع قبل بداية الدوري".



