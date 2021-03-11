راموس يقترب من العودة

بات سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، قريباً من العودة لدعم دفاع الميرنجي، خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.





سيرجيو راموس كان تعرض لإصابة في الركبة، وخضع على إثرها لعملية جراحية، والتي منعته من المشاركة مع ريال مدريد منذ شهر يناير الماضي.





وبحسب تقارير صحفية، فإن زيدان مدرب الملكي، قد يمنحه بعض الدقائق خلال مواجهة إلتشي يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني الممتاز.





ويهدف راموس إلى التواجد خلال مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم السادس عشر من شهر مارس الحالي.





وكان ريال مدريد، قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضه، بهدف دون رد.



