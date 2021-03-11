ليس فينالدوم .. برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت مجلة El Gol Digital الإسبانية إلى أن ألكانتارا الذي نشأ في برشلونة رحل عن النادي الكتالوني في صيف 2013 إلى بايرن ميونخ الألماني قبل أن يرحل عن النادي البافاري بعد 7 مواسم وينضم إلى ليفربول في يونيو الماضي.





وأكدت المجلة الإسبانية أن مسئولي برشلونة حريصون على إعادة النجم الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا إلى قلعة الكامب نو في الصيف المقبل.





ولفتت المجلة الإسبانية أن ألكانتارا انضم إلى ليفربول في الصيف الماضي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني وكان يعقد عليه جمهور الحمر الكثير من الآمال.





وأفادت المجلة الإسبانية بأن ألكانتارا لم يقدم المستوى المأمول منه حتى الآن وكافح من أجل تقديم آداء جيد مع ليفربول وتعرض لانتقادات كبيرة مؤخرًا بسبب عروضه.





وألمحت المجلة الإسبانية أن ألكانتارا الذي تخرج من اللاماسيا فاز بلقب الدوري الإسباني مرتين مع برشلونة قبل أن يرحل في 2013 ويسعى خوان لابورتا رئيس البلوجرانا لعودته مرة أخرى.



