مدرب منتخب مصر السابق ينتقد عودة كارتيرون لتدريب الزمالك





علق أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق، على قرار عودة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.





وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " لا أفهم كارتيرون، لماذا رحل ولماذا قرر العودة، وسؤالي له، ماذا لديه لتقدمه؟".





واستكمل، "باتريس كارتيرون مطالب بتقديم تفسير عن سبب رحيله من نادي الزمالك، ومشكلة الزمالك في الوقت الحالي ليست فنية، ولكنها تتعلق بالمشاكل المالية والإدارية".





وتابع، "يجب أن يهتم الزمالك بالجذور وقطاع الناشئين بشكل أكبر، حصدنا العديد من البطولات فقط بهذا الأمر".





وفي سياق آخر، أكد نبيه، "من لم يتدرب مع الكابتن محمود الجوهري لم يستمتع بكرة القدم".



