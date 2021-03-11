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ختام ورشة الزجاج المعشق بالجبس بثقافة السويس
الخميس 11/مارس/2021 - 06:32 ص
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة صنايعية مصر بفرع ثقافة السويس والتي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وذلك في إطار تدريب جيل جديد يعمل على تنمية المجتمع ومساعدة الشباب في إقامة مشروعات صغيرة، حيث أقيمت ورشة الزجاج المعشق بقصر ثقافة السويس مع المدرب مصبح كامل والتي استمرت حتى 8 مارس ٢٠٢١م.
تهدف المبادرة لتدريب مجموعات من المتدربين للتعرف على خامة الجبس وخامة الزجاج وتنزيل التصميمات، بجانب تعلم الخطوات مثل الصب وطباعة التصميم والنشر، وبعد ذلك تجميع الزجاج المعشق باللصق والغراء وسقيه بالجبس.
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