Advertisements

ختام ورشة الزجاج المعشق بالجبس بثقافة السويس

الخميس 11/مارس/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
Advertisements


اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة صنايعية مصر بفرع ثقافة السويس والتي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وذلك في إطار تدريب جيل جديد يعمل على تنمية المجتمع ومساعدة الشباب في إقامة مشروعات صغيرة، حيث أقيمت ورشة الزجاج المعشق بقصر ثقافة السويس مع المدرب مصبح كامل والتي استمرت حتى 8 مارس ٢٠٢١م.


تهدف المبادرة لتدريب مجموعات من المتدربين للتعرف على خامة الجبس وخامة الزجاج وتنزيل التصميمات، بجانب تعلم الخطوات مثل الصب وطباعة التصميم والنشر، وبعد ذلك تجميع الزجاج المعشق باللصق والغراء وسقيه بالجبس.

أخبار تهمك

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 21 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

فاروق حسني: الدولة في عهد مبارك كانت حنينة على الإخوان والسلفيين (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 12 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين