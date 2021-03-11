Advertisements

حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 11 مارس 2021.. "احترس من النصب"

الخميس 11/مارس/2021 - 06:47 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
Advertisements
يوافق اليوم 11 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 11 مارس 2021.

برج الحمل: 
قم بسداد كافة إلتزاماتك الماليّة حال وصول تدفق نقدى لك، عليك الإنتباه لصحّة كبار أفراد العائلة، درهم وقاية.

برج الثور: 
الماس لايُخدش مهما صادف من تجريح، مقاوم للحرارة والضغط وأنت لست مختلفًا عن تلك الصفات فتحلّ بالصلابة، وابتسامة لفتح القلوب العنيدة.

برج الجوزاء: 
الخشونة مع الآخرين غير مطلوبة لكن الصرامة والحزم مطلوبيْن بعض الأحيان لضمان سير العمل بسلاسة، لا تكن ليّنًا فتُعصر ولاصلبًا فتُكسر.

برج السّرطان: 
احترس من أن يتم خداعك ماليًا أو تتورّط فى قروض إئتمانيّة أو مشتروات بالأقساط لست فى حاجة لها.

برج الأسد: 
لمشروعك التجارى لديك ما تحتاجه من رأسمال ولاتحتاج لما هو أكثر، الربح لاينتج من ضخامة إمكانياتك ولكن من كيفيّة توظيف تلك الإمكانيات.

برج العذراء: 
ربّما وجدت دعمًا من الأقارب أو دعم فى العمل، الترويح عن نفسك داخل جدران بيتك أفضل من الترفيه خارجه.

برج الميزان: 
تركيزك على عملك مفيد لمكاسب ترغبها لكن إهمالك شئون أسرتك يُضيّع تلك المكاسب، حاول الموازنة بينهما والوفاء بوعودك لأسرتك.

برج العقرب: 
العين تعشق كل جميل، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجًا.

برج القوس: 
قد تقوم بفتح علب الشوكلاتة للضيوف والأقارب بسبب نجاح أو حفلة ميلاد أو خطوبة، جولة تسوّق واردة إحرص فيها على شراء ما تحتاجه فقط.

برج الجدى: 
من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة، تَفَاءل خير.

برج الدّلو: 
ابتعد عن الفهلوة أو الطرق المُختصرة، تمسّك بالروتين والنظام حتى لو تكلفت وقتًا وجهدًا.

برج الحُوت: 
لاتكن مُتحرّرًا فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم بوابة الفجر الفجر الأبراج اليومية الأبراج

أخبار تهمك

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 10 ساعة

فاروق حسني: الدولة في عهد مبارك كانت حنينة على الإخوان والسلفيين (فيديو)

منذ 40 دقيقة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مصر تستقبل بعض مصابي الثورة السودانية لعلاجهم (بث مباشر)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الطالع الفلكى الأحد 5/8/2018..لَزَائِزْ الحَيَاة!

الطالع الفلكى الأحد 2/9/2018..نُوع القَرِين!

الطالع الفلكى الأحد 30/9/2018..نَجْمَة الصّبَاح!

الطالع الفلكى الأحد 28/10/2018..النّظَام وَالحَيَاة!

الطالع الفلكى الأحد 15/9/2019..فَحص المَتَانَة!

حظك اليوم - تعرف على توقعات الأبراج الأثنين على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

06:01 م

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين