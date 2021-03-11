حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 11 مارس 2021.. "احترس من النصب"

يوافق اليوم 11 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 11 مارس 2021.





برج الحمل:

قم بسداد كافة إلتزاماتك الماليّة حال وصول تدفق نقدى لك، عليك الإنتباه لصحّة كبار أفراد العائلة، درهم وقاية.





برج الثور:

الماس لايُخدش مهما صادف من تجريح، مقاوم للحرارة والضغط وأنت لست مختلفًا عن تلك الصفات فتحلّ بالصلابة، وابتسامة لفتح القلوب العنيدة.





برج الجوزاء:

الخشونة مع الآخرين غير مطلوبة لكن الصرامة والحزم مطلوبيْن بعض الأحيان لضمان سير العمل بسلاسة، لا تكن ليّنًا فتُعصر ولاصلبًا فتُكسر.





برج السّرطان:

احترس من أن يتم خداعك ماليًا أو تتورّط فى قروض إئتمانيّة أو مشتروات بالأقساط لست فى حاجة لها.





برج الأسد:

لمشروعك التجارى لديك ما تحتاجه من رأسمال ولاتحتاج لما هو أكثر، الربح لاينتج من ضخامة إمكانياتك ولكن من كيفيّة توظيف تلك الإمكانيات.





برج العذراء:

ربّما وجدت دعمًا من الأقارب أو دعم فى العمل، الترويح عن نفسك داخل جدران بيتك أفضل من الترفيه خارجه.





برج الميزان:

تركيزك على عملك مفيد لمكاسب ترغبها لكن إهمالك شئون أسرتك يُضيّع تلك المكاسب، حاول الموازنة بينهما والوفاء بوعودك لأسرتك.





برج العقرب:

العين تعشق كل جميل، عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجًا.





برج القوس:

قد تقوم بفتح علب الشوكلاتة للضيوف والأقارب بسبب نجاح أو حفلة ميلاد أو خطوبة، جولة تسوّق واردة إحرص فيها على شراء ما تحتاجه فقط.





برج الجدى:

من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة، تَفَاءل خير.





برج الدّلو:

ابتعد عن الفهلوة أو الطرق المُختصرة، تمسّك بالروتين والنظام حتى لو تكلفت وقتًا وجهدًا.





برج الحُوت: