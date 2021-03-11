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أمطار خفيفة وبارد ليلًا.. تعرف على طقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

الخميس 11/مارس/2021 - 07:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل طقس الخميس الموافق 11 مارس 2021، وجاءت التفاصيل كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:8) درجة مئوية.
- يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- يسود طقس مائل للدفء على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة.
- طقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- يسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- نشاط رياح على السواحل الشمالية.

بيان بدرجات الحرارة:
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 26
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 العظمى 22
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 12 والعظمى 28
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 العظمى 23
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في السويس الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في العريش الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل الصغرى 12 العظمى 28
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في طابا الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة في الطور الصغرى 16 والعظمى 29
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 33
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 16 والعظمى 34
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 33
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 13 والعظمى 27
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 28
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 13 والعظمى 30
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 13 والعظمى 32
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 15 والعظمى 34
درجات الحرارة في قنا الصغرى 15 والعظمى 35
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 15 والعظمى 36
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 36
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 35
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 36
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 18 والعظمى 31
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 29

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