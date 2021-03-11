حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 11 مارس 2021

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توقعات برج الحمل اليوم 11 مارس 2021

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صفات برج الحمل:

مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.



