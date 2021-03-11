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حظك اليوم.. توقعات برج الثور 11 مارس 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 08:08 ص
برج الثور
برج الثور
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الثور اليوم 11 مارس 2021
الماس لايُخدش مهما صادف من تجريح، مقاوم للحرارة والضغط وأنت لست مختلفًا عن تلك الصفات فتحلّ بالصلابة، وابتسامة لفتح القلوب العنيدة.

صفات برج الثور:
مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.

أشهر مواليد برج الثور: ليوناردو ديفينشي، وبيتر تشايكوفسكي، وأدولف هتلر، وإليزابيث الثانية، ووليام شيكسبير.

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