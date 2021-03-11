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حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 11 مارس 2021
الخميس 11/مارس/2021 - 08:06 ص
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.
توقعات برج العذراء اليوم 11 مارس 2021
ربّما وجدت دعمًا من الأقارب أو دعم فى العمل، الترويح عن نفسك داخل جدران بيتك أفضل من الترفيه خارجه.
صفات برج العذراء:
مواليد برج العذراء، يتميزون بأنهم أذكياء وعقلاء، ومرهفو الحس، ويميلون للواقعية ولا يجرون وراء الأوهام والخيالا، وهم مخلصون جدا، وملتزمون في أعمالهم بدقة، ويصعب إرضاؤهم لأنهم يبحثون عن الكمال، ولديهم قدرة عالية على التحليل، ولديهم ثقة عالية في النفس، إلا أنهم يعانون كثيرا من آلام الجهاز الهضمي.
أشهر مواليد برج العذراء: الملكة إليزابيث الأولى، صوفيا لورين، مايكل جاكسون، تولستوي، وأغاثا كريستي، ومحمد حسنين هيكل.
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