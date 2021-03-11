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حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 11 مارس 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 08:05 ص
برج الميزان
برج الميزان
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الميزان اليوم 11 مارس 2021
تركيزك على عملك مفيد لمكاسب ترغبها لكن إهمالك شئون أسرتك يُضيّع تلك المكاسب، حاول الموازنة بينهما والوفاء بوعودك لأسرتك.

صفات برج الميزان:
مواليد برج الميزان، يتميزون بأنهم أصحاب مواهب كبيرة، وحبون الفن والأدب، وعقلاء يفكرون دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها، ويستطيعون التأقلم على كل الأوضاع، وهم إنسانيون إلى أبعد الحدود، وشخصيات مرحة تسعى للبهجة وتضيفها على كل مكان تحل به، إلا أنهم دبلوماسيون.

أشهر مواليد برج الميزان: المهاتما غاندي، وأيزنهاور، ورالف لورين، وسارا بيرهارديت.

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