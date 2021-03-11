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موعد مباراة توتنهام ضد دينامو زغرب في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي

الخميس 11/مارس/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق توتنهام هوتسبير، مع منافسه دينامو زغرب الكرواتي، اليوم الخميس 11 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائى من مسابقة الدوري الأوروبي.


وقد حقق توتنهام هوتسبير الفوز في اخر مبارياته قبل تلك المواجهة على حساب كريستال بالاس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستقام المباراة بين توتنهام هوتسبير ودينامو زغرب الكرواتي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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