Advertisements

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

الخميس 11/مارس/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
يواجه فريق الزمالك، نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس 11 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.
وستقام المباراة بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
ويحتل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يحل سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.
ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-
حراسة المرمى: جنش.
خط الدفاع: المثلوثي - الونش - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيراميكا سيد زيزو الزمالك الدوري المصري الممتاز

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ 37 دقيقة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"الأرصاد" تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ7 درجات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

أول مباراة يخوضها الزمالك بعد السقوط أمام الترجي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:36 ص

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

07:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين