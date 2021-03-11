تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

يواجه فريق الزمالك، نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس 11 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

وستقام المباراة بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يحل سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى: جنش.

خط الدفاع: المثلوثي - الونش - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.