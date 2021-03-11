عشرات القتلى جراء سقوط حافلة تقل تلاميذ في واد بإندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس، أن حافلة تقل تلاميذ وبعض أولياء الأمور هوت في واد على جزيرة جاوة الليلة الماضية، لدى عودتهم من نزهة.

وأوضحت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، في بيان لها أن الحادث أسفر عن مقتل 27 شخصا.

وبحسب وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، فقد سائق الحافلة السيطرة عليها قبل قليل من الحادث في منطقة بالقرب من مدينة سوميدانغ في إقليم غرب جاوة.

وقالت وزارة النقل في إندونيسيا، إن الحافلة كانت تقل تلاميذ وبعض أولياء الأمور، وأن 39 شخصا نجوا من الحادث.