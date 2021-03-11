Advertisements

عشرات القتلى جراء سقوط حافلة تقل تلاميذ في واد بإندونيسيا

الخميس 11/مارس/2021 - 08:36 ص
سقوط حافلة
سقوط حافلة
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس، أن حافلة تقل تلاميذ وبعض أولياء الأمور هوت في واد على جزيرة جاوة الليلة الماضية، لدى عودتهم من نزهة.

                                            

وأوضحت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، في بيان لها أن الحادث أسفر عن مقتل 27 شخصا.

 

وبحسب وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، فقد سائق الحافلة السيطرة عليها قبل قليل من الحادث في منطقة بالقرب من مدينة سوميدانغ في إقليم غرب جاوة.

 

  وقالت وزارة النقل في إندونيسيا، إن الحافلة كانت تقل تلاميذ وبعض أولياء الأمور، وأن 39 شخصا نجوا من الحادث.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عشرات القتلى سقوط حافلة تلاميذ اندونيسيا

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 15 ساعة

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ 35 دقيقة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"الأرصاد" تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ7 درجات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 13 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. "النقل الإندونيسية": الطائرة المنكوبة كانت تقل 188 شخصًا

"النقل الإندونيسية" ترسل فرق إنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة المنكوبة

جاكرتا تعلن مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة الـ189

التفاصيل الكاملة لتحطم الطائرة الإندونيسية في جزيرة جاوة

أبرز 10 معلومات عن الطائرة الإندونيسية المنكوبة

ارتفاع عدد قتلى غرق العبارة الإندونيسية إلى 18

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:36 ص

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

07:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين