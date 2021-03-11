والد الشهيد عمر ياسر: ابني أحد أبطال الشرطة المخلصين.. وضحى بدمائه لأداء واجبه (صور)





"عمر أحد أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم من أجل الحفاظ على استقرار وأمن هذا البلد " بتلك الكلمات بدأ الدكتور ياسر عبدالعظيم عميد كلية التربية الرياضية "بنين" السابق بجامعة الزقازيق ووالد الشهيد النقيب عمر ياسر معاون مباحث أبو حماد حديثه معنا.





وتابع: عمر حفر في وجداننا تاريخ طويل من العطاء والإنسانية رغم رحيله عن الدنيا واصطفاه الله عز وجل اصطفى عمر شهيدا في ليلة عظيمة مباركة يوم 27 رمضان الموافق يوم 31 مايو 2019 إثر إصابته بطلق ناري أثناء مطاردة عناصر إجرامية لاستعادة سيارة سرقوها بالإكراه. "









وتابع: " رغم هول الموقف والفجيعة التي ألمت بنا إلا أننا تشرفنا بأن نكون أسرة الشهيد. " وأردف: "عمر استمد أخلاقه الحسنة من والدته التي أحسنت تربيته وغرست بداخله القيم والمبادئ التي ظلت نبراسا لحياته حتى استشهد".





وروى والد الشهيد تفاصيل الواقعة قائلا: "عمر كان مكلف بتأمين طريق العباسة - بلبيس وأثناء تواجده في الكمين نحو الساعة الحادية عشرة مساء استغاث به مواطن وأخبره بقيام مجموعة من العناصر الإجرامية باعتراض طريقه وسرقة سيارته بالإكراه". وأكمل: " عمر أبلغ مركز الشرطة ثم تحرك على الفور لمطاردة المتهمين وبمجرد اقتراب القوة من أفراد العصابة بدأوا يطلقون الأعيرة النارية تجاه الشرطة وتصدى لهم عمر ومن معه من رجال الشرطة حتى وصلوا إلى طريق زراعي واختبأت العناصر الإجرامية وسط الأراضي الزراعية وأثناء استعداد عمر للترجل لاستعادة السيارة أصيب بطلق ناري ما أودى بحياته".













وأضاف: "عمر كان نموذج لضابط الشرطة الوطني الملخص ونحن نعيش في دائرة من الفخر والعزة أننا أسرة الضابط الذي استشهد في سبيل الله ووطنه"،لافتا إلى أن رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي كرمه هو وزوجته في احتفالية العام الماضي ضمن تكريم أسر الشهداء. وقال: "الرئيس هو أب وأخ لكل المصريين وتكريمه لنا وسام على صدورنا ".





واختتم حديثه قائلا: "سيظل الشعب المصري يدا واحد وعلى قلب رجل واحد خلف الرئيس ومؤسسات الجيش والشرطة".





وكانت وزارة الداخلية توصلت إلى مرتكبي الواقعة هم "محمود م. ح."، وشهرته "محمود الزونجي"، 34 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، سبق اتهامه في 14 قضية، تنوعت بين قتل وسرقة بالإكراه مخدرات وسلاح واستعراض قوة، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى 14 قضية، إضافة إلى "محمد م. ح."، شقيق الأول، وشهرته "محمد الزونجي"، 32 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، وسبق اتهامه فى 10 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا، و"إسلام أ. ع."، وشهرته "إسلام الأم"، هارب، 35 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس كما سبق اتهامه فى 5 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية سلاح وذخيرة، و"محمود ع. ع."، وشهرته "محمود العصلوجي"، 30 سنة، عاطل، مقيم بناحية "لكتيبة"، مركز بلبيس، و"رمضان أ. م."، وشهرته "رمضان أبوعيسى"، 25 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، ومطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فى قضيتى قتل ومخدرات.





وبتكثيف التحريات، تمكن فريق البحث من تحديد موقع اختباء المتهمين في إحدى مزارع الدواجن المهجورة، بناحية كفر "محمد جاويش"، دائرة مركز الزقازيق، وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم بمأمورية مكبرة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.





وبادر المتهمون بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات، التي تعاملت معهم على الفور لمدة 3 ساعات متصلة، مما أسفر عن مصرع المتهم الأول والثاني والرابع والخامس واثنين من معاونيهم، هما "عصام ع. م."، 25 سنة، عاطل، مقيم بمركز بلبيس، ومجهول وتم ضبط أحد المتهمين. وتحرر محضر بالواقعة وجرى إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارا بإعدامه.



