حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس بمحافظة الشرقية







تشهد محافظة الشرقية، اليوم الخميس، إنخفاض في درجات الحرارة، مع نشاط في الرياح السطحية،وتصل درجة الحرارة الصغرى 14 والعظمى 26



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.





