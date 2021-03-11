زلزال قوي يضرب إيران

أعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، اليوم الخميس، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، بمنطقة فردوس في محافظة خراسان، جنوب شرق إيران.

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن الهزة وقعت الساعة 12:00 منتصف الليل (بحسب التوقيت المحلى للبلاد)، على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى عن خسائر محتملة جراء الهزة الأرضية.