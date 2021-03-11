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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في محافظة قنا.. تحذيرات من انخفاض جديد

الخميس 11/مارس/2021 - 09:15 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تشهد محافظة قنا اليوم الخميس، حالة من استقرار الأوضاع في الأرصاد الجوية، مع ارتفاع ظاهر في درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في قنا والمحافظات والتي تصل فيها الصغرى إلى ١٥ درجة والكبرى إلى 35 درجة.

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس على جمهورية مصر العربية، قائلة: "درجات الحرارة اليوم كانت أعلى من المعدل الطبيعي من ست إلى سبع درجات".

وتابعت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه متوقع انخفاض درجات الحرارة بداية من الليلة تصل غدا إلى سبع درجات مئوية انخفاض على كافة أنحاء الجمهورية مع زوال الأتربة، بينما تستمر ارتفاع الحرارة على جنوب البلاد.

وطمأنت المواطنين، من أن حالة الطقس على الطرق خلال عطلة نهاية الأسبوع ستكون مستقرة، محذرة في الوقت ذاته من تخفيف الملابس، مشيرة إلى أن فصل الربيع يبدأ 21 مارس ويمتد ثلاثة أشهر تعود خلالهم الأتربة بسبب هبوب عاصفة الخماسين.

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