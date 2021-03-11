Advertisements

أسعار الدواجن اليوم تصل إلى اقل مستويتها منذ عام والزراعة توزيع 150 مليون جرعة من لقاح انفلونزا الطيور

الخميس 11/مارس/2021 - 08:40 ص
الدواجن
الدواجن
الفجر الاقتصادي
Advertisements

شهدت اسعار الدواجن في مصر انخفاضات قوية مطلع هذا الاسبوع، وحتي اليوم الخميس 11 مارس 2021، مع ارتفاع حجم الانتاج منها، وتحقيق مصر فائض لتصدير.

 

وانخفض سعر كيلو الدجاج في المزرعة إلى قرابة 25 جنيه للكيلو الواحد على ان تتراوح قيمته بالنسبة للمستهلك إلى نحو 27 جنيه للكيلو ،  وتراوحت سعر كارتونة البيض بين 38 جنيه وحتى 42 جنيها.

 

 

من جانبة أكد الدكتور  محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية  بوزارة الزراعة، على أن الدوللة تواصل جهودها في مكافحة مرض انفللونزا الطيور، حيث   أننتجت 150 مليون جرعة لأنفلونزا الطيور ،  ونحاول تلبية طلبات الخدمات البيطرية من اللقاحات المحلية المنتجة طبقاً لجدول التحصينات السيادية ، حيث يتم   ربط الخطة الإنتاجية للقاحات البيطرية بمنافذ التوزيع تأكيداً على ضمان صلاحيتها ، ولدينا منافذ لتوزيع اللقاحات البيطرية المحلية في 19 محافظة، حيث يوجد    أسطول من العربات المجهزة لنقل اللقاحات البيطرية وحفظها بـــ 19 محافظة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة ومرض انفلونزا الطيور تراجع اسعار الدواجن انخفاض اسعار الدواجن اسعار الدواجن أسعار الدواجن في مصر

أخبار تهمك

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ 38 دقيقة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 13 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

"الأرصاد" تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ7 درجات

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"الزراعة" تكشف أسباب زيادة أسعار الدواجن (فيديو)

"الزراعة": إعدام البط المصاب بالفيروس الجديد واتخاذ الإجراءات اللازمة (فيديو)

"الزراعة": استمرار حملاتها التفتيشية لضبط اللقاحات البيطرية المحظورة

أسعار الدواجن تستقر.. ومخاوف من ارتفاع الأسعار

غدًا.. وزارة الزراعية توقع بروتكول مع "فاكسيرا" لإنتاج لقاح إنفلونزا الطيور

وزير الزراعة يتفقد وحدات الإنتاج في معهد الامصال واللقاحات البيطرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:36 ص

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

07:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين