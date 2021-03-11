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البرازيل تسجل 2286 حالة وفاة بفيروس كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 09:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، 2286 حالة وفاة فى الساعات الـ 24 الأخيرة، ووفقًا لموقع "روسيا اليوم".

 

وبحسب بيانات وزارة الصحة البرازيلية، تسبب فيروس كورونا في وفاة 270 ألفًا و656 شخصًا منذ بدء الجائحة، بعد تسجيل 2286 حالة وفاة.

 

وقد رصدت الصحة البرازيلية، 79 ألفًا و876 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، ليرتفع بذلك عدد مصابى الفيروس إلى 11 مليونا و202 ألف و305 أشخاص.

 

وكانت البرازيل تعد ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد أمريكا والهند.

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