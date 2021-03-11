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قائمة دكرنس لمواجهة مالية كفر الزيات

الخميس 11/مارس/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الإفتتاحية للدور الثانى بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث تقام ٨ مباريات منتظرة بمختلف الملاعب.
دكرنس أحد ثلاثى ممثلى محافظة الدقهلية بالقسم الثانى يستعد لملاقاة مالية كفرالزيات بملعب شركة مالية كفرالزيات بالغربية.

وأنهى الجهاز الفنى الجديد بدكرنس إستعداداته بقيادة مجدى طلبة والذى تولى رسميا قيادة الفريق عقب لقاء حرس الحدود الماضى بعد رحيل سعد فاروق عن قيادة الفريق.

وأعلن مجدى طلبة قائمة اللاعبين الرسمية التى ستتوجه لخوض اللقاء الهام والمرتقب وجاءت على النحو التالى:

حراسة المرمى : عمر ساجد ، أحمد الشيخ
مدافعين : عادل أدهم ، عماد حلمى ، أحمد جمال ، محمد نبيل ، محمود الزينى ، محمد حمودة ، أحمد عيد.
وسط : على حسين ، محمد فوزى ، حميدة على ، صلاح زايد ، إبراهيم سليمان ، عادل فكرى ، عمر البكرى ، مؤمن سمير.
مهاجمين : محمد رمضان "حله" ، سيرجينيو ڤالو.

وإنتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بملعب حمدينو عبدالجليل بدكرنس بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين.

ويحتل دكرنس حاليا المركز التاسع برصيد ١٧ نقطة بينما يحتل مالية كفرالزيات المركز السابع برصيد ٢٠ نقطة.

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