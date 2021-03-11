قائمة دكرنس لمواجهة مالية كفر الزيات



وأعلن مجدى طلبة قائمة اللاعبين الرسمية التى ستتوجه لخوض اللقاء الهام والمرتقب وجاءت على النحو التالى:



حراسة المرمى : عمر ساجد ، أحمد الشيخ

مدافعين : عادل أدهم ، عماد حلمى ، أحمد جمال ، محمد نبيل ، محمود الزينى ، محمد حمودة ، أحمد عيد.

وسط : على حسين ، محمد فوزى ، حميدة على ، صلاح زايد ، إبراهيم سليمان ، عادل فكرى ، عمر البكرى ، مؤمن سمير.

مهاجمين : محمد رمضان "حله" ، سيرجينيو ڤالو.



وإنتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بملعب حمدينو عبدالجليل بدكرنس بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين.



ويحتل دكرنس حاليا المركز التاسع برصيد ١٧ نقطة بينما يحتل مالية كفرالزيات المركز السابع برصيد ٢٠ نقطة.

وأنهى الجهاز الفنى الجديد بدكرنس إستعداداته بقيادة مجدى طلبة والذى تولى رسميا قيادة الفريق عقب لقاء حرس الحدود الماضى بعد رحيل سعد فاروق عن قيادة الفريق.