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أروى جودة تنضم لقائمة أبطال مسلسل "حرب أهلية"

الخميس 11/مارس/2021 - 09:26 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تشارك الفنانة أروى جودة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "حرب أهلية"، وتجسد دور مهم ومحوري خلال الأحداث، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل "حرب أهلية" من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب، وهو بطولة النجمة يسرا، باسل خياط، محمد الدسوقي، بسنت صيام، جميلة عوض، سارة التونسي، وكوكبة مميزة من النجوم.

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة أروى جودة حاليًا عرض فيلم" أشباح أوروبا"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالرحمن حماقي، ﺗﺄﻟﻴﻒ كريم فاروق، بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن.

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