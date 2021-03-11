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انطلاق تصفيات دوري الترقي للقسم الثالث بقنا والوادي الجديد

الخميس 11/مارس/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الجمعة، منافسات الجولة الاولي لتصفيات دوري الترقي للقسم الثالث لاندية قنا والوادي الجديد، التي يشرف علي تنظيمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتستهل مباريات الجولة الاولي، بمواجهة فريق مركز شباب نجع حمادي، امام نظيره فريق مركز شباب ابو تشت، والتي يستضيفها ملعب نادي طوبيا.

وعلي الجانب الاخر، يستضيف مركز شباب القصر بمحافظة الوادي الجديد، نظيره فريق نادي الشبان المسلمين الخارجة، التي يستضيفها ملعب مركز شباب القصر.

جدير بالذكر أن لائحة لجنة مسابقات دوري القسم الرابع هذا الموسم تنص علي صعود صاحب المركز الاول فقط من تصفيات الترقي للقسم الثالث.

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