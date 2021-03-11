محافظ الإسماعيلية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق الرئيسية للمراكز والمدن (صور)

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الدوري لنواب مجلسي الشيوخ والنواب، بحضور هيئة الطرق والكباري، ومدير مديرية الطرق والنقل، ومديرة جهاز تعمير سيناء، وذلك لمناقشة ومتابعه الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الطرق ورفع كفاءتها ودراسة بعض المقترحات.



وخلال الاجتماع ناقش محافظ الإسماعيلية إدراج 8 محاور جديدة لربط قرى الإسماعيلية بالشوارع الرئيسية بتكلفة إجمالية تتجاوز 86 مليون جنيها، والتي تتضمن إنشاء ورصف طريق الضبعية – طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي بطول 2 كيلو متر ومتوسط العرض 8 متر، رصف وتطوير طريق امتداد محمد على بوابة الجلاء وحتى مزلقان نفيشة بطول 2 كيلو متر ومتوسط عرض 20 متر، أعمال إعادة رصف وتطوير الطريق الرئيسي لمدينة المستقبل من طريق 36 حربي في اتجاه طريق القاهرة بورسعيد الصحراوي بطول 3 كيلومتر ومتوسط العرض مزدوج 12.5 * 2، وإنشاء ورصف طريق نفق تحيا مصر – فيديكو – طريق بورسعيد القاهرة الزراعي بطول 3 كيلو متر ومتوسط العرض 10 متر بمركز ومدينة الإسماعيلية.



كما أستكمل محافظ الإسماعيلية خطة الـ 8 محاور باِستعراض خطة استكمال توسيع وحماية ورصف طريق كمال بدران الواصل من طريق الزقازيق الإسماعيلية مارا بقرى أبوصوير بطول 6 كيلو متر ومتوسط عرض 8 متر، وإعادة رصف طريق الواصفية أبوصوير من مزلقان كمال بدران على طريق الزقازيق حتى أبوصوير بطول 4 كيلو متر ومتوسط العرض 8 متر، واستكمال وإنشاء ورصف طريق عزبة منصور الواصل بين بر أيمن ترعة الإسماعيلية الى ترعة الشباب وطريق 76 الحربي بطول 5 كيلو متر ومتوسط العرض 8 متر، طريق مدخل معدية القنطرة والمستشفى والموقف بطول 3.2 كيلو متر ومتوسط العرض 12 متر.

واستعرضت مديرية الطرق والنقل المقترحات لإدراجها 11 طريق ضمن الخطة 2122 لربط قرى المحافظة بالشوارع الرئيسية وذلك بإجمالي أطوال 25.9 كيلو متر ومتوسط العرض 298 متر وبتكلفة 155 مليون جنيها.



كما أوضحت مديرية الطرق والكباري خطة المشروعات الجاري تنفيذ أعمال الصيانه ورفع الكفاءة بها ورصفها والتي تتضمن 10 طرق جدد.



وناقش جهاز تعمير سيناء الخطة المقترحة لعام 2122 وتضمنت تطوير طريق أبوصوير البلد المستقبل، طريق البلابسة، طريق عزبة بكري، كما يتضمن إدراج بعض الطرق بالقنطرة شرق.



كما طالب النواب بإدراج عدة طرق أخرى للخطة مشيدين بالجهد المبذول من المحافظة والجهاز التنفيذي لتطوير شبكة الطرق الداخلية والرئيسية.



ووجه محافظ الإسماعيلية على الفور مديرية الطرق والنقل والتخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية بدراسة المقترحات ميدانيا لإدراجها بالخطة، مشيدا بالدور الذي يبذله نواب البرلمان لعرض مطالب ومقترحات المواطنين، مؤكدا على تكاتف كافة أجهزة الدولة وضرورة التنسيق فيما بينهما لمناقشة كافة المشكلات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين وترتيبها وفقا للأولويات والاحتياجات الضرورية بما لا يتعارض من المصلحة العامة.

