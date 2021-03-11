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عزوز عادل :"الاختيار 2 عمل وطني وشرف لأي حد إنه يشارك فيه" (خاص)

الخميس 11/مارس/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان الشاب عزوز عادل في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الإختيار2"، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

وقال عزوز عادل في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، ويُجسد خلاله دور شاب يُدعى "سليمان"، وهو أحد الشباب المنضمين للجماعات التكفيرية، مُشيرًا إلى أنه انتهى من تصوير مشاهده.

وأعرب عزوز عادل عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "الإختيار 2"، مُضيفًا :"أكتر حاجة دفعتني إن أشارك فيه إنه عمل وطني وشرف لأي حد إنه يشارك فيه حتى لو بجزء صغير جدًا".

وفي سياق آخر، شارك الفنان عزوز عادل مؤخرًا في مسلسل "الأخ الكبير"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة محمد رجب، آيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، هبة مجدي.

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