زلزال يضرب أبو سمبل

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، هزة أرضية، اليوم، على بعد 48 كم شمال غرب مدينة أبو سمبل، بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 77.22شمال، خط الطول: 54.31 شرقا.





ولم يرد للمعهد القومي للزلازل، أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة، كما تم تسجيل تابع لهذه الهزة بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، تمام حدثت في الساعة 20.6 صباحا بالتوقيت المحلي.



