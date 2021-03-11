Advertisements

تسجيل 332 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

الخميس 11/مارس/2021 - 10:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في إيطاليا، اليوم الخميس، 332 وفاة تتعلق بفيروس كورونا، ارتفاعًا من 376 في اليوم السابق فيما ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى 22409 من 19749 في اليوم السابق.

 

وأجرت وزارة الصحة الإيطالية، نحو 361040 فحصًا للكشف عن كوفيد-19 أمس الثلاثاء، مقارنة مع 345336 في اليوم السابق.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، تسجيل 100811 وفاة متعلقة بكوفيد-19 منذ بدء التفشي في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة عالمياً. وسجلت إيطاليا 3.12 مليون إصابة حتى الآن.

 

وقالت السلطات الصحية الإيطالية، إن عدد مرضى كوفيد-19 بالمستشفيات، دون احتساب من بالرعاية الفائقة، بلغ 22882 مريضاً اليوم الأربعاء ارتفاعاً من 22393 في اليوم السابق.

 

وكانت وحدات الرعاية الفائقة استقبلت 253 حالة جديدة وهو أقل من 278 أمس الثلاثاء. وارتفع إجمالي عدد المرضى بالرعاية الفائقة إلى 2827 من 2756 في السابق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا إيطاليا إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ 38 دقيقة

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من مدرب الإسماعيلي بعد الخسارة ضد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"الأرصاد" تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ7 درجات

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلى مصطفى محمد

منذ حوالي 22 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 13 ساعة

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن المتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

إيطاليا تسجل ارتفاعا غير مسبوق للإصابات بكورونا

فرنسا تسجل ارتفاعا حادا للإصابات وزيادة للوفيات بكورونا

روسيا تسجل نحو 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل أكثر من ١٧ ألف جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا: عدد الوفيات اليومية بكورونا يقفز بشكل حاد

إيطاليا تسجل 15378 إصابة جديدة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:36 ص

مفاجأة صادمة.. فايروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

07:00 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

10:18 م

مواطن يبني 7 مقابر داخل منزله.. والسبب غريب (فيديو)

07:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين