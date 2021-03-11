تسجيل 332 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

سجلت وزارة الصحة في إيطاليا، اليوم الخميس، 332 وفاة تتعلق بفيروس كورونا، ارتفاعًا من 376 في اليوم السابق فيما ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى 22409 من 19749 في اليوم السابق.

وأجرت وزارة الصحة الإيطالية، نحو 361040 فحصًا للكشف عن كوفيد-19 أمس الثلاثاء، مقارنة مع 345336 في اليوم السابق.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، تسجيل 100811 وفاة متعلقة بكوفيد-19 منذ بدء التفشي في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابعة عالمياً. وسجلت إيطاليا 3.12 مليون إصابة حتى الآن.

وقالت السلطات الصحية الإيطالية، إن عدد مرضى كوفيد-19 بالمستشفيات، دون احتساب من بالرعاية الفائقة، بلغ 22882 مريضاً اليوم الأربعاء ارتفاعاً من 22393 في اليوم السابق.

وكانت وحدات الرعاية الفائقة استقبلت 253 حالة جديدة وهو أقل من 278 أمس الثلاثاء. وارتفع إجمالي عدد المرضى بالرعاية الفائقة إلى 2827 من 2756 في السابق.