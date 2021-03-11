حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 11-3-2021 في السعودية

حالة الطقس في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.



