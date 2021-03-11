Advertisements
اليوم.. الأهلى يجرى مسحة طبية قبل رحلة الكونغو
الخميس 11/مارس/2021 - 10:00 ص
محمد أيمن
Advertisements
يجري الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم الخميس مسحة طبية من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك قبل السفر إلى الكونجو يوم السبت القادم.
ويستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق نادي فيتا كلوب الكونجولي يوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتعتبر تلك المسحة إجراء روتيني يقوم بتنفيذه الفريق قبل أي مباراة خارجية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements