اليوم.. الأهلى يجرى مسحة طبية قبل رحلة الكونغو





يجري الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم الخميس مسحة طبية من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك قبل السفر إلى الكونجو يوم السبت القادم.





ويستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق نادي فيتا كلوب الكونجولي يوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتعتبر تلك المسحة إجراء روتيني يقوم بتنفيذه الفريق قبل أي مباراة خارجية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.