مقتل سبعة أشخاص مع استمرار الاحتجاجات في ميانمار

قال شهود ووسائل إعلام محلية إنه قتل سبعة أشخاص عندما فتحت قوات الأمن النار على احتجاجات مناهضة للمجلس العسكري في ميانمار اليوم الخميس فيما اتهمت منظمة العفو الدولية الحقوقية الجيش باتباع تكتيكات قتالية ضد المتظاهرين.









وقال رجل شارك في المظاهرة وساعد في نقل الجثث إلى المستشفى لرويترز عبر الهاتف إنه قتل ستة أشخاص في بلدة ميينج بوسط البلاد عندما أطلقت القوات النار على احتجاج. وأكد عامل صحي هناك جميع الوفيات الست. وتابع "كان احتجاجنا سلميا.. لم أصدق أنهم فعلوا ذلك."





وقالت وسائل إعلام محلية إنه قتل شخصا في منطقة نورث داجون في يانجون كبرى مدن ميانمار. وأظهرت الصور المنشورة على فيسبوك رجلا مستلقيا في الشارع ينزف من جرح في الرأس. وقبل حادث وفاة يوم الخميس، قالت جماعة الدفاع عن جمعية مساعدة السجناء السياسيين إنه قتل أكثر من 60 متظاهرا واحتجزت قوات الأمن حوالي 2000 شخص منذ انقلاب الأول من فبراير ضد حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة.





واتهمت منظمة العفو الدولية الجيش باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين وقالت إن العديد من عمليات القتل الموثقة ترقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القضاء. وقالت جوان مارينر، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية: "هذه ليست أفعال الضباط المنهكين الذين يتخذون قرارات سيئة".





وأضاف "هؤلاء قادة غير نادمون متورطون بالفعل في جرائم ضد الإنسانية، وينشرون قواتهم وأساليبهم القاتلة في العلن".



