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محافظ الدقهلية: المنصورة الجديدة "أكنها مش في مصر"(فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تتعاون مع وزارتي الري والنقل لتطوير مرفق النهر النهري لنقل الأهالي من الطرف الغربي للشرقي، سواء كانوا في طلخا أو شربين، إذ جرى إنشاء 4 مراسي على مستوى مركز المنصورة بتكلفة 30 مليون، و2 في طلخا بتكلفة 17 مليون جنيه، وجرى افتتاحهما الفترة الماضية، ويجرى حاليا إنشاء 2 في شربين، بتكلفة 17 مليون جنيه.

وأضاف "مختار"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أنه بحث مع مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الري لإنشاء مراسي ابتداء من ميت غمر حتى دمياط، لكي يخدم مرفق النقل النهري حركة التجارة والأفراد من وإلى المراكز المختلفة، منوها أن وزير النقل صدق على إنشاء وحدات نهرية مثل الأتوبيس النهري، إضافة للتاكسي النهري.

وأشار إلى أن الهدف من تطوير المرفق النهري حل مشكلة المرور إضافة لكونه وسيلة ترفيهية، إضافة لتنظيم رحلات من خلال هذه الوحدات النهرية، لافتا أن كل الوزارات المعنية بتقديم الخدمات تقدم خدمات أكثر من متميزة لأهالي الدقهلية وغيرها من المحافظات.

وأوضح أن مدينة المنصورة الجديدة من المشروعات العملاقة، ويعد فخر للمحافظة "حاجة أكنها مش في مصر"، لافتا أن المرحلة الأولى للكورنيش 4 كم، وتم الانتهاء منها بالفعل وبدء المرحلة الثانية، كما جرى حل مشكلة عمارات التعاونيات، حيث تم توفير اعتمادات من صندوق المحافظة لتوفير المرافق الداخلية من صرف صحي ومياه وكهرباء، لسرعة استلام الحاجزين.

وأكد أنه المحافظة تشهد تطوير في ملف العشوائيات، سواء في مركز بلقاس أو المنصورة أو السنبلاوين، حيث تم تخصيص 269 مليون جنيه لتطوير بعض المناطق بالمنصورة كمرحلة أولى، وتخصيص 55 مليون جنيه لبلقاس كمرحلة ثانية، ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الثالثة السنبلاوين.

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مصر محافظات المنصورة الجديدة الدقهلية

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