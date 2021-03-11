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مركز المنارة الأسقفية: يوم لتدريب ذوى الإعاقة على صناعة الشموع

الخميس 11/مارس/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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نظمت مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف - التابعة للكنيسة الأسقفية يوم تدريب على صناعة الشموع بمشاركة ١٠ من الأطفال تحت إشراف مُعلمات المركز مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى فى ظل فيروس كورونا المستجد.

من جانبها قالت جانيت شمعى مديرة المركز- فى بيان صادر عن الأسقفية اليوم -: تم تدريب الأطفال على كيفية التعامل مع المواد المستخدمة فى صناعة الشمع بطريقة صحيحة من خلال طرق مبسطة لهم وتعليمهم طرق دمج الألوان مع الشمع، مضيفة: كان الأطفال يشعرون بالفرحة والسعادة لمشاركتهم في التدريب ورؤية الشمع أمامهم بألوان مبهجة.




تعمل مدرسة المنارة للاطفال ذوى الإعاقة بمنوف على تقديم برامج تربوية للأطفال ذوى الإعاقة بمدينة منوف وما حولها لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية إلى جانب تقديم الدعم لأولياء أمورهم.

مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) وهى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر.

فى العام ٢٠٠٣ م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.

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