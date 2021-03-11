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وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير وتجديد مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

الخميس 11/مارس/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات مساء أمس الأربعاء بافتتاح أعمال تطوير وتجديد مبني الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمقره الكائن بالمدينة الرياضية بجامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وبدأت مراسم الحفل بافتتاح (مبني الاتحاد بعد التجديد والتطوير، وافتتاح المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة، وافتتاح مقر اتحاد دول شمال أفريقيا للرياضة الجامعية.

وعقب مراسم الافتتاح عقد الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار والذي أكد في كلمته على أهمية الرياضة في الجامعات وضرورة عودة الرياضة بالتوازي مع عودة الدراسة للجامعات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل كامل، مشيدًا بالمسابقات الرياضية الالكترونية التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية في ظل جائحة كورونا.

وتبني الوزير فكرة تنظيم دورات رمضانية كفرصة لعودة النشاط الرياضي بالجامعات خاصة في ظل توافر البنية التحتية لتنظيم تلك الدورات في شتى المسابقات.

وثمن الوزير خلال كلمته الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح كافة المسابقات التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

ودعا الوزير لمزيد من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاستفادة من خبراتها في مجالات تنظيم البطولات لاسيما بعد نجاح بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت مؤخرًا بمصر.

وشدد عبد الغفار على أهمية انتظام ممارسة الرياضة وتنظيم المسابقات في الجامعات والأثر الإيجابي لذلك صحيًا ونفسيًا لدى الطلاب.
ومن جانبه عبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة في تنظيم مسابقات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأكد د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد في كلمته على أهمية استمرار النشاط الرياضي الجامعي من خلال المسابقات التي ينظمها الاتحاد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة "حرم جامعي رياضي صحي" على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان.

ووافق مجلس الاتحاد خلال الاجتماع على البرتوكولات التي تم توقيعها مع كلا من معهد إعداد القادة بحلوان واتحاد الكشافة والمرشدات.
وتم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون مع شركة نيو سمارت للتخطيط والإدارة وتنمية المشروعات ويقوم هذا البروتوكول بدمج برنامج التأهيل الرياضي الخاص (التأهيل الكامل الرياضي لصناعة البطل الأوليمبي) والإكتشاف المبكر للرياضيين وتأهيلهم لصناعة البطل الأوليمبي.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي لوضع خطه عمل سنوية تتضمن جميع الأنشطة الطلابية المرتبطة بالطلاب الوافدين من خلال دمج الطلاب الوافدين مع زملائهم المصريين في إطار حرم جامعي متكامل بمواصفات حرم جامعي صحي تحقيقًا لأكبر عائد صحي علي جميع الطلاب الوافدين وذلك تحت شعار (إدرس في مصر).
حضر الاجتماع الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، ولفيف من قيادات وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة.
وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير وتجديد مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات
وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير وتجديد مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات
وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير وتجديد مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات
وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير وتجديد مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات
وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير وتجديد مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات
وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير وتجديد مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات
وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير وتجديد مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات
وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير وتجديد مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات
وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير وتجديد مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات
وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير وتجديد مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

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