معلمو فصول الخدمات يستغيثون بوزير التعليم: أين مستحقاتنا المالية؟

٢٠١٩ ٢٠٢٠ حتي الآن.. هل هذا معقول مرتبات عام دراسي كامل ولكامل هيئة التدريس.. رغم ان هذة المستحقات لا تتحملها ميزانية الدولة، بدل من مصروفات الطلاب ".



وأضاف المعلمون أن فصول الخدمات مثلها مثل الثانوي الخاص ولكنها تكون فترة مسائية في المدارس الحكومية للطلاب الذين لم يسعفهم مجموعهم لدخول الثانوي والمصروفات فيها ٢٢٠٠ للطالب في العام الدراسي الواحد وهي عمل اضافي للمعلمين ويصرفون مستحقاتهم من مصروفات الطلاب وليس ميزانية الدولة".



استغاث معلمو فصول الخدمات بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك لعدم صرف المستحقات المالية الخاصة بهم.وقال المعلمون في استغاثتهم: "نشكو للوزير شكوي جماعية من عدم صرف مستحقاتنا المالية عن العمل فصول الخدمات للمرحلة الثانوية عن العام الدراسي الماضي