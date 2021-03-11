تعرف على مجمع التربية الكاثوليكية



يُعبّر مجمع التربية الكاثوليكية عن إهتمام الكرسي الرسولي بتعزيز وتنظيم التربية الكاثوليكية، وذلك طبقا للمادة 112 للدستور الرسولي. Pastor Bonus



تهتم هذه الدائرة بقطاعين:

• جميع الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الثانوية للدراسات الكنسية أو العلمانية التي تعتمد على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الكنسيين، وكذلك على المؤسسات والجمعيات ذات الطابع العلمي وجميع المدارس والمؤسسات التعليمية من أي نوع وشهادة ما قبل الجامعة التابعة للسلطة الكنسية، والتي تهدف إلى تنشئة الشباب العلماني، بإستثناء أولئك التابعين لمجامع الكنائس الشرقية وتبشير الشعوب.



هيكلة الدائرة

يقدم مجمع التربية الكاثوليكية خدماته من خلال مكتبين:

• مكتب الجامعة الذي يهتم بالأمور المتعلقة بالتعليم العالي ويشمل مجالين:

يتعلق احدهم بالإنشاء أو الموافقة على الجامعات والمعاهد الكنسية التي تمارس عليها السلطة المباشرة؛ ويتعامل مع الأمور التي تتعلق بالجامعات الكاثوليكية التي تقع ضمن مسؤلية الكرسي الرسولي، ويعزز التعاون والمساعدة المتبادلة بين الجامعات، ويساعد المؤسسات الأكاديمية في مجالات اختصاصها.

والآخر له علاقة بالتطورات الأخيرة في مجال التعليم العالي وبمشاركة الكرسي الرسولي في مختلف المبادرات ذات الصلة، مثل مشروع بولونيا، واتفاقيات اليونسكو الإقليمية الأربعة للإعتراف بالدراسات وما إلى ذلك.

هذه المشاركات تعني أن الدائرة بدأت في الحفاظ على علاقات دائمه مع المنظمات الدولية التي تشجع التطورات وإنها تعمل بمنتهي الشفافية (مثل الإطار الوطني للمؤهلات)، وتعزز تطبيقها الصحيح؛ أن جميع الإلتزامات التى تعهد بها الكرسي الرسولي في مختلف المبادرات الدولية في مجال التعليم قد تم تنفيذها.

