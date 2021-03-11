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حملات مكثفة لضبط التكاتك المخالفه لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية بالشرقية

الخميس 11/مارس/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفه لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات ميدانية لمتابعة إلتزام أصحاب التكاتك بخطوط السير والتي تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص، وأسفرت الحملة عن ضبط ١٥ توك توك مخالف لخطوط السير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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