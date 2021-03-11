الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم.. وتصدر بيانا مهما بدرجات الحرارة

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما بدرجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11 من مارس لعام 2021، حيث يوافق اليوم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، وتتعرض البلاد لانخفاض الحرارة بمعدل 8 درجات، مقارنة بالأيام السابقة التي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة.





حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد الجوية في البيان، إنه يسود، اليوم الخميس، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية.





وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 - 8 درجات مئوية، ويسود طقس بارد ليلاً على كافة الأنحاء.





حركة الرياح اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية عن حركة الرياح، قائلة إنها تكون معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط أحيانا، بينما تكون نشطة على السواحل الغربية والسواحل الشرقية، ومعتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





أمطار خفيفة

وحذرت الأرصاد الجوية من تعرض (السلوم - مطروح - الإسكندرية) ل أمطار خفيفة على فترات متقطعة (30% تقريبا) مع نشاط للرياح عل السواحل الشمالية، ناصحة بعدم تخفيف الملابس.





اضطراب الملاحة

وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط، تكون مضطربة مع وجود ارتفاع في الأمواج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح سطحية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.





وبالنبسة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر إليكم البيان التالي:





العظمى الصغرى





القاهرة 26 14





الإسكندرية 21 13





وادي النطرون 23 13





طنطا 26 13





شبين الكوم 26 14





دمنهور 23 13





بلطيم 22 14





مطروح 19 13





السلوم 20 12





سيوة 28 12





بورسعيد 23 14





دمياط 22 13





الزقازيق 26 14





المنصورة 25 15





الإسماعيلية 27 14





السويس 27 14





العريش 23 13





رفح 22 14





رأس سدر 24 15





نخل 28 12





نويبع 32 20





طابا 30 16





كاترين 25 11





الطور 29 16





شرم الشيخ 33 18





الغردقة 34 16





مرسى علم 33 16





الفيوم 27 13





بني سويف 28 13





المنيا 30 13





أسيوط 32 13





سوهاج 34 15





قنا 35 15





الأقصر 36 15





أسوان 36 15





إدفو 36 16





أبوسمبل 35 15





الوادي الجديد 36 15





شلاتين 31 18





أبورماد 30 18





حلايب 30 19





رأس حدربة 29 19