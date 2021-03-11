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انتهاء تدريب الدفعة الأولى من برنامج التدريب التمهيدي في مجال اقتصاديات الدواء

الخميس 11/مارس/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت هيئة الدواء المصرية الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى من المتدربين على البرنامج التدريبي التمهيدي في مجال اقتصاديات الدواء، والمقدم من قِبل وحدة اقتصاديات الدواء التابعة للإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بالهيئة، والذي تم عقده بمقر الهيئة بالهرم لمدة شهر كامل في الفترة من 6 فبراير وحتى 6 مارس الجاري.

وأكد الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن التدريب اهتم بالجوانب النظرية والتطبيقية، حيث اشتمل الجانب الأول على الإطار النظرى، من خلال إلقاء مجموعة من المحاضرات النظرية، والتى تم من خلالها تسليط الضوء على أحدث النظريات الخاصة بمبادئ علم اقتصاديات الدواء " أحد فروع علم اقتصاديات الصحة"، وأحدث الطرق والأدوات البحثية، ومناهج البحث والاقترابات العلمية المتبعة عالميا، وأنواع الدراسات الاقتصادية في مجال اقتصاديات الدواء.

ولفت إلى أن التدريب شمل صيادلة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تم تدريبهم على الجوانب التطبيقية من خلال تصميم برامج تدريب عملية خاصة بكل يوم تدريبي لكل متدرب على حدى، وأن إجمالي عدد ساعات التدريب قد بلغ 30 ساعة تعليمية على مدار شهر كامل.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على إمداد سوق الدواء بالخبرات والكفاءات ذات الوعى بمستجدات وتطبيقات علم اقتصاديات الدواء الذى أصبح من أهم متطلبات تقييم المستحضرات الصيدلية لضمان توافر الأدوية بأسعار ملائمة لكفاءتها العلاجية، وانطلاقا من دور الهيئة المتمثل في نقل الخبرات لتعزيز الكفاءات البشرية وتقديم متدربين قادرين على المساهمة في عمليتي صنع واتخاذ القرار، ومواكبة تحديات ومستجدات ومتطلبات سوق الدواء المصري.

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