الطالع الفلكي الخَمِيس 11/3/2021..اللهْجَة الجَذَّابَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الرّابعة و45 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الخامسة و51 دقيقة فجراليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 12 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعُود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 2 برمهات قبطى ، 11 آذار رُومى ، 27 رَجَبْ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إزيّك ياجميل ؟ (أنا بحبّ الكلام المصرى)- وأنا بموت فى الفاكهة اللبنانى. (نجلاء فتحى من فيلم أجمل أيام حياتى-1974)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد ينتقل للدّلو- هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من بُرج الجدى لبُرج الدّلو فى التاسعة و5 دقائق صباح اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف يظل فيه لينتقل لبُرج الحُوت فى التاسعة و 15 دقيقة مساء 31 مارس ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الدّلو (تنتقل للحُوت فى 14 مارس)

(عطارد) ----- فى الدّلو (ينتقل للحُوت 31 مارس)

(الزّهرة) ----- فى الدّلو (تنتقل للحُوت فى 16 مارس)

(القمر) ------ فى الدّلو (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الثّور (ينتقل للجَوْزَاء فى 13 مارس)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 20 نوفمبر 2021)





عطارد كوكب الإعلان والإعلام والميديا بكافة صورها يلحق بالشمس ليدخل بُرج الدّلو ناقل الماء/الناس ، هذا يعنى فرصة مُواتية للإعلان عن تخفيضات نهاية الشتاء للملابس والسّلع الشتوية لتصل لأكبر عدد مُمكن من الجمهور، البائع الجائل يقوم بالإعلان عن بضاعته بالغناء وهذا نفسه ما تقوم به الإعلانات التلفزيونية وبدون الصوت الجميل أو اللهجة الجذّابة/عطارد لايُمكنك جذب جمهورك/الدّلو لبيع منتوجك ، عطارد يرمز للعمليات العقلية ولمهنة الطب هذا يعنى حصد أكبر جزء من المناهج الدراسية باستيعاب سريع ولأكبر كميّة من التلاميذ ، قوافل طبيّة تقوم بتقديم خدمة طبيّة مُتمَيّزة لأكبر عدد مُمكن من المرضى وأفضل نسبة نجاح مُمكنة ، بمشيئة الله تَعَالى.

*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

مجموعة أغانى خفيفة تُعبر عن عطارد صاحب الصوت الجميل....

1-الأمير الصغير - شو حلوة ياجارتنا

2-قالتلي شو بيلبقلي

3-الشتى على الطريق _ اغنية لبنانية نادرة جداً

4-الأمير الصغير ـ أنا ما تغيّرت

5-Julio Iglesias - Je n'ai pas changé

6-اه يا تمارا - حكمت وهبي - فلم اخر الصيف

7-كنا انا وانت نتمشى ع الطرقات - محمد جمال - ساعة وغنية

8-محمد جمـال-أجــا الصيف وينك يا روزين

9-تحت الشباك ناطر - مروان محفوظ - ايام الصيف

10-آه على هالايام - سامي كلارك

11-قومي تنرقص يا صبية - سامي كلارك

12-سامي كلارك - أرّق الليل

13-الفنان سمير صبري اغنية انا ايه حكايتي

14-سمير صبري - أغنية حبيت ووفيت









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج الثور: تأكد من طلبات الوالدة أوالزوجة قبل شراء المشتروات الأسبوعيّة لتتجنّب إعادة السّلع الغيرمرضى عنها، أوصنع مشكلة كبيرة من مشكلة صغيرة.





برج الجوزاء: إستثنائيّاً حاول ألا تقوم بواجبات الآخرين بدلاً عنهم فلن تكون متواجداً لمساعدتهم طوال العمر،أطلب مساعدتهم لك اليوم كنوع من التغييرعلى الضرس.





برج السّرطان: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الأسد: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.





برج العذراء: علاقة الودّ والصداقة التى تعيشها اليوم قد تنقلب لنزاع وخصومة فى الغد، لذا لا تندفع بكل ثقلك ولاتغرّد بأسرارك وأترك مساحة فراغ كافية.





برج الميزان: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج العقرب: لاتستخف بشخص متواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل ، ربّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.





برج القوس: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الجدى: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين و براكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الدّلو: رغبتك فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام، الحيوانات والطيور والنبات ، لا تنسَ رعاية شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج الحوت: بإمكانك اليوم أن تفصل نفسك عن زميل تمّ إستبعاده من دائرة صداقتك لكن بلطف ، أو عادة رذيلة ترغب فى التخلص منها كالتدخين مثلا.



