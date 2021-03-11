نائب محافظ الدقهلية عن تمكين الشباب: "الرئيس قالنا وروني هتعملوا ايه" (فيديو)

قال الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إن شهر نوفمبر من عام 2019 شهد تعيين نحو 24 نائب محافظ جميعهم من الشباب في حركة المحافظين التي تعتبر مظهر من مظاهر تحضر الدولة المصرية الحديثة، لأنها أسفرت عن تمكين فعلي لعدد كبير من الشباب.





وأضاف "الشيخ" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، "في الفترة الماضية كنا نسمع عن تمكين الشباب كنوع من أنواع الديكور السياسي، وكان السياسيون يتحدثون عن تمكين الشباب كنوع من أنواع المتاجرة بقضاياهم وبخاصة بعد حراك 25 يناير".





وتابع: "يوم أداء اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كنا معه في مجلس المحافظين بقصر الاتحادية، ووجه كلامه لنا قائلًا إننا كنا نطرح أمامه أفكارا عندما كنا في مؤتمرات الشباب، واليوم أنتم موجودين في الحكومة وروني هتعملوا ايه".





وأردف: "بعد الحركة خضعنا لبرنامج تدريبي في الأكاديمية الوطنية للتدريب، بعدها ذهبنا إلى مكاتبنا لممارسة مهام مناصبنا، وفوجئنا بكم كبير من الملفات، لأن الدولة المصرية تعاني من كم كبير من المؤجلات على مدى عشرات السنوات، وكان المطلوب مننا أن نتعامل مع كل هذه المشكلات المؤجلة، لكي نواكب إيقاع القيادة السياسية المتعجلة في أمور كثيرة تمس حياة المواطن حتى يشعر في وقت قصير بالرضا".



