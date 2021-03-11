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فريدة سيف النصر تُطالب المنتجين بعمل مسلسلات دينية وتُعلق :"ما تنتهزوا وجود حسن يوسف وعبد العزيز مخيون"

الخميس 11/مارس/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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طالبت الفنانة فريدة سيف النصر المنتجين بضرورة الاتجاه لعمل المسلسلات الدينية، واستغلال وجود بعض فنانين الزمن الجميل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت فريدة سيف النصر منشورًا قالت فيه :"من غير زعل، هو إحنا في كل العظمة دي مابنعملش أعظم ليه؟ المسلسل الديني وحشنا".

وتابعت فريدة سيف النصر قائلة:" ماننتهز وجود حسن يوسف، مخيون، أحمد عبد العزيز، أبو رية، محمد رياض، وكتير أوي ماحدش يزعل، أهو ناس ينفعوا مؤمنين وناس كفار، والنبي كاست حلو".

وفي سياق آخر، تشارك فريدة سيف النصر في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

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