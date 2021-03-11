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كيفية متابعة الحاصلين على لقاح كورونا من كبار السن؟

الخميس 11/مارس/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لم تترك وزارة الصحة، الحاصلين على لقاح كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث تتابعهم صحيًا في مراكز الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن متابعة الحاصلين على لقاح كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

تطعيم كبار السن
 
انطلقت حملات تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بلقاح فيروس كورونا، منذ انطلاقها الأسبوع المنصرم.

كارت متابعة صحية
 
ويحصل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على كارت متابعة صحية، عقب تلقي اللقاح، يحتوي على الرقم التسجيلي والاسم رباعي والرقم القومي ورقم الهاتف وموعد تلقي جرعات لقاح كورونا الثانية ورقم الخط الساخن الخاص بالمتابعة 15335.

الرعاية الطبية
 
وأكدت وزارة الصحة، أنه تجرى متابعة الحاصلين على لقاح كورونا صحيًا بعد تلقي اللقاح في مراكز الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة حال ظهور أي أعراض أو مضاعفات صحية.

مراكز تلقي اللقاح
وخصصت الوزارة، 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى المواطنين اللقاحات من خلالها.

وكشفت وزارة الصحة عن نسب فاعلية لقاح كورونا، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال بنسبة 86% فى الوقاية من الفيروس، و99% في إنتاج الأجسام المضادة، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وكانت وزارة الصحة، أطلقت الموقع الإلكتروني الرسمى الخاص بها، يوم 28 من شهر فبراير الماضي، لحجز المواطنين لقاحات كورونا، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجى الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشدت الفئات المستحقة لتلقى اللقاح من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، لافتةً إلى أنه يتم إخضاع اللقاحات التي تحصل عليها مصر للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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