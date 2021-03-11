عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

اندلع، اليوم الخميس، حريق هائل داخل مصنع ملابس بمنطقة العبور في محافظة القليوبية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع ملابس بمنطقة العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة إخماد الحريق.



جرى فرض كردون أمني بالمكان لمنع خطر امتداد النيران للمصانع المجاورة.